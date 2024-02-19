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Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye doğum günü sürprizi! Pastada dikkat çeken detaylar

Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye doğum günü sürprizi! Pastada dikkat çeken detaylar Galatasaray'ın süper yıldızı Mauro Icardi'ye ailesi tarafından sürpriz bir doğum günü düzenlendi. Yıldız futbolcunun pastasındaki detaylar ise sosyal medyada gündem oldu.