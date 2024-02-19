Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye doğum günü sürprizi! Pastada dikkat çeken detaylar

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Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, 19 Şubat itibarıyla 31 yaşına girdi. Arjantinli golcüye, eşi Wanda Nara'dan sürpriz bir doğum günü kutlaması geldi.
Wanda Nara, Icardi'nin Galatasaray'a imza attığı gün stadyumda çekilmiş aile fotoğraflarının yer aldığı pasta ile kutlama yaparken, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma, "Mutlu yıllar. Hayatımızın aşkı." notunu düştü.
10 yıldızlı pasta
10 yıldızın yer aldığı pastanın yanında Arjantinli futbolcunun gol sevincinin bir figürünün yer alması da dikkat çekti.
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