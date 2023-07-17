Wanda Nara'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama: Test sonuçlarımı bekliyorum Mauro Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara, sağlık durumuyla ilgili ilk defa açıklama yaptı.

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Galatasaray'da transfer görüşmelerinin sürdüğü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nineşi ve menajeri olan Wanda Nara, hastalığıyla ilgili ilk kez konuştu.

"Kendi isteğimle hastaneye yattım"

Nara, bazı değerlerinin kötü çıktığını ancak kesin bir teşhisin olmadığını ve tetkiklerin hala sürdüğünü belirterek, mahremiyeti için daha fazla açıklama yapmayacağını söyledi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda rutin kontrollerinde bazı değerlerinin farklı çıkması nedeniyle kendi isteğiyle hastaneye yattığını söyleyen Nara, "Çarşamba günü her zaman yaptırdığım rutin kontrollerde bazı değerlerim farklı çıktı. Sonra kendi isteğimle hastaneye yattım, diğer kontrolleri yaptırdım. Perşembe günü, kendi isteğimle hastaneden taburcu oldum." dedi.

"Evdeyim, test sonuçlarını bekliyorum"

Sağlık durumunu çocuklarından saklamaya çalıştığını ancak çıkan haber nedeniyle çocuklarının öğrendiğini kaydeden Wanda Nara, "Her anne gibi, korkularımı ve endişelerimi çocuklarımdan saklamaya çalıştım. Maalesef cuma günü bir gazetecinin, olmayan bir hastalığımla alakalı teşhis konulduğu haberini gördüm. Ben, şu anda evdeyim, test sonuçlarını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Arjantinli gazeteci Jorge Lanata, Wanda Nara'nın lösemi olduğunu iddia etmişti.