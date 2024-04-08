Wanda Nara'dan Süper Kupa paylaşımı: Futbol cesurlar içindir

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TFF Süper Kupa karşılaşmasında Şanlıurfa'da, Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşmak üzere sahaya çıktı.
Maçın henüz 1. dakikasında Mauro Icardi'nin gol bulmasıyla beraber, U19 takımıyla maça çıkan sarı-lacivertliler, sahayı terketti.
Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi sonrası maç tatil edilirken, Galatasaraylı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan bir paylaşım geldi.
"Futbol cesurlar içindir"
Wanda Nara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Futbol cesurlar içindir. Şampiyonlar. Tebrikler." ifadelerini kullandı.
İşte Wanda Nara'nın paylaşımı:
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