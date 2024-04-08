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Wanda Nara'dan Süper Kupa paylaşımı: Futbol cesurlar içindir

Wanda Nara'dan Süper Kupa paylaşımı: Futbol cesurlar içindir Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle sonuçlanan ve sonrasında tatil edilen Süper Kupa karşılaşması hakkında bir paylaşım yaptı.