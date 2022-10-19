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    Wanda Nara'nın yeni sevgilisi L-Gante

    Wanda Nara'nın yeni sevgilisi L-Gante

    Icardi'yi terk ederek Arjantin'e geri dönen Nara'nın yeni sevgilisi ortaya çıktı. Wanda Nara, aşk yaşadığı Arjantinli rapçi L-Gante ile 20 Ekim'de çıkacak olan şarkının klibinde beraber rol aldı.
    • 19.10.2022 - 16:46
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 17:11
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    Galatasaray'ın transferi için büyük uğraş verdiği ve son gün Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi, saha içerisinde oynadığı futboldan çok özel hayatıyla gündeme gelmişti.

    Arjantinli yıldız, İstanbul'a beraber geldiği Wanda Nara ile yaşadıkları problemler nedeniyle boşanma kararı almıştı.

    Icardi, Arjantin'e gitmişti

    Nara, Icardi'yi terk ederek Arjantin'e gitmiş ve hayatını burada sürdürmeye devam etmişti. Geçtiğimiz günlerde Icardi de yönetimden aldığı özel izinle eşiyle görüşmek için Arjantin'e uçmuştu. Burada son kez görüşen çift, ayrılık kararını tamamen almış ve bağlarını koparmışlardı.

    Bu yaşananların ardından Wanda Nara'nın sevgilisinin olduğu ve henüz boşanmamışken yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Bu haberler, bugün çıkan duyuruyla birlikte doğrulandı.

    Wanda Nara nın yeni sevgilisi L-Gante #1

    L-Gante'nin klibinde oynadı

    Wanda Nara, aşk yaşadığı Arjantinli rapçi L-Gante ile 20 Ekim'de çıkacak olan şarkının klibinde beraber rol aldı.

    Nara'nın klip kapağında L-Gante ile dudak dudağa poz vermesi dikkat çekerken, Galatasaraylı taraftarlardan da tepki geldi.

    Wanda Nara nın yeni sevgilisi L-Gante #2

    Wanda Nara nın yeni sevgilisi L-Gante #3

    Wanda Nara nın yeni sevgilisi L-Gante #4

    Wanda Nara nın yeni sevgilisi L-Gante #5


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