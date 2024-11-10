Wanda Nara'nın yeni sevgilisi L-Gante'den Galatasaraylıları kızdıran paylaşım

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Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi’nin hayat arkadaşı Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla yıldız futbolcudan ayrıldığını açıklamıştı.

Arjantinli rapçi L-Gante ile aşk yaşayan Wanda Nara, ilişkisini açıklamasının ardından çok sayıda tepki gören paylaşım aldı.

WANDA NARA, ICARDI'NİN MESAJINI İFŞA ETTİ

Wanda Nara, son olarak Mauro Icardi’nin kendisine attığı mesajı paylaştı.

Yaşıyormuş gibi davranmak mı? Bunu istemiyorum. Tek amacım hayatımı huzur içinde yaşamak, hayatımın tadını çıkarmak, ailemin tadını çıkarmak, çocuklarımın tadını çıkarmak, bunca yıldır başardığımız ve inşa ettiğimiz her şeyin tadını çıkarmak ve kimse bize bir şey vermedi... Bize değer ver, bize değer ver ve bize izin ver. Tekrar ediyorum… Bütün bunları hayatımın kadınıyla, bu dünyadaki her şeyden çok sevdiğim kadınla istiyorum. Sen benim zayıflığımsın, sen benim gücümsün, sen benim sevdiğim güzel prensesimsin ve düğünümüzde büyükannene söz verdiğim gibi... Seninle sonsuza kadar ilgileneceğim!!!!!

"HER ŞEY YOLUNA GİRECEK"

Wanda Nara ise, "Mauro, başına gelenler için çok üzgünüm, dizin uzun zaman önce kötüydü. Artık geçti, çabuk iyileş ve neye ihtiyacın olursa bana güvenebilirsin. En iyisine gitmekten çekinme. Her şey yoluna girecek.” cevabını vermişti.

L-GANTE, FENERBAHÇELİ OLDU

Wanda Nara ile aşk yaşayan rapçi L-Gante’ye Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyadan tepki gösteren paylaşımlar yaptı. Bunun üzerine L-Gante, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe taraftarı olacağını ifade etti.

"FENERBAHÇE TARAFTARI OLACAĞIM"

L-Gante yaptığı paylaşımda, “Türkiye’deki sporseverlerin kişisel olarak tehdit ve saygısız davranışları beni, ailemi ve işimi etkilemesi beni çok üzüyor. Bu nedenle bugün tuttuğum takımın renklerini paylaşıyorum ve ben büyük bir Fenerbahçe taraftarı olacağım.” ifadelerini kullandı. Açtığı canlı yayında ise "En büyük Fenerbahçe" dedi.

Ayrıca L-Gante, bir başka paylaşımında ise Fenerbahçe’nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko’nun fotoğrafını paylaştı.