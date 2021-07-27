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    Wayne Rooney antrenmanda futbolcusunu sakatladı

    İngiliz futbolunun efsane ismi Wayne Rooney, teknik direktörlüğünü yaptığı Derby County idmanında futbolcusunu sakatladı.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2021 - 11:46
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 12:12
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    Wayne Rooney antrenmanda futbolcusunu sakatladı

    İngiltere Championship ekiplerinden Derby County'nin teknik direktörü Wayne Rooney, antrenmanda oyuncusunu sakatladı.

    KNIGHT SAKATLANDI

    İngiliz basınında yer alan habere göre; finansal problemler nedeniyle sadece 9 futbolcunun A Takım ile antrenmana çıktığı Derby County'de, söz konusu eksikler nedeniyle Wayne Rooney de idmana katıldı. Rooney, takımla birlikte antrenman yaparken futbolcusu Jason Knight'ı sakatladı.

    Teknik direktörü Wayne Rooney tarafından sakatlanan Knight'ın, birkaç hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

    Wayne Rooney antrenmanda futbolcusunu sakatladı #1

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