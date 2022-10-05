Weghorst gol atma sözü verdi

Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, Süper Lig'in 9. haftasında oynayacakları Giresunspor maçında gol atma sözü verdi.

Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst, Fenerbahçe derbisinde özellikle ikinci devrede sık sık pozisyona girmiş ve değerlendirememişti. Hollandalı yıldız, Giresunspor maçını iple çekiyor.

Bu sezon Beşiktaş'ta 8 maçta 3 gol 4 asistle dikkatleri üstüne çeken Weghorst, Giresunspor maçında gol atma sözü verdi. En son İstanbulspor maçında ağları havalandıran Weghorst, takımına maksimum katkı vermek istiyor.

Daha fazla pozisyona girmesi sağlanacak

Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, orta saha oyuncularına Weghorst'u daha fazla beslemeleri için uyarılarda bulundu.

Giresunspor maçında oynaması için seferberlik ilan edilen Rachid Ghezzal'ın da 11'de olmasıyla birlikte Weghorst'un daha fazla pozisyona girmesi hedefleniyor.