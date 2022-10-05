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    Weghorst gol atma sözü verdi

    Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, Süper Lig'in 9. haftasında oynayacakları Giresunspor maçında gol atma sözü verdi.
    • 05.10.2022 - 10:19
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    Weghorst gol atma sözü verdi

    Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst, Fenerbahçe derbisinde özellikle ikinci devrede sık sık pozisyona girmiş ve değerlendirememişti. Hollandalı yıldız, Giresunspor maçını iple çekiyor.

    Bu sezon Beşiktaş'ta 8 maçta 3 gol 4 asistle dikkatleri üstüne çeken Weghorst, Giresunspor maçında gol atma sözü verdi. En son İstanbulspor maçında ağları havalandıran Weghorst, takımına maksimum katkı vermek istiyor.

    Weghorst gol atma sözü verdi #1

    Daha fazla pozisyona girmesi sağlanacak

    Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, orta saha oyuncularına Weghorst'u daha fazla beslemeleri için uyarılarda bulundu.

    Giresunspor maçında oynaması için seferberlik ilan edilen Rachid Ghezzal'ın da 11'de olmasıyla birlikte Weghorst'un daha fazla pozisyona girmesi hedefleniyor.

    Weghorst gol atma sözü verdi #2


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