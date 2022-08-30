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    Weghorst: İlk kez böyle bir başlangıç yaptım

    Beşiktaş'ın Sivasspor'u 3-1 yendiği maçta 1 gol ve 1 asistle karşılaşmaya damga vuran Wout Weghorst, ilk kez bu kadar iyi bir başlangıç yaptığını söyledi.
    • 30.08.2022 - 02:28
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    Weghorst: İlk kez böyle bir başlangıç yaptım

    Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında konuk ettiği Sivasspor’u 3-1 mağlup eden Beşiktaş’ta maçı 1 gol ve 1 asistle tamamlayan Wout Weghorst mücadelenin ardından konuştu.

    "Harika bir maç çıkardık"

    Sivasspor karşısında sahanın en iyilerinden birisi olan ve önce Muleka’yı golle buluşturup ardından fileleri havalandıran Wout Weghorst, karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

    Sözlerine 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayarak başlayan Hollandalı futbolcu, “Harika bir maç çıkardık. Beşiktaş’ta bu sezon takım olarak oynadığım en iyi ilk yarıyı oynadık. 60. dakikaya kadar kaliteli, iyi oyun oynadık ve goller bulduk. 60’tan sonra biraz düştük. Bu son 30 dakikayı daha iyi hale getirmeliyiz. Çok iyi maçtı, mutluyuz" dedi.

    Weghorst: İlk kez böyle bir başlangıç yaptım #1

    "Takımıma yardımcı oluyorum"

    AA'nın haberine göre; son 2 haftada 2 gol atan yıldız oyuncu, “Takımıma yardımcı oluyorum. 2 gol ve 3 asistim var. Sadece gollerle ve asistlerle rakamsal olarak değil, sahadaki savaşma azmimle takıma destek olmak istiyorum. Sadece goller ve asistlerle değil geriye gelip top alarak, defansta takıma yardımcı olarak takımın önemli bir paçası olmak istiyorum. Takım için her şeyimi vereceğimi söylüyordum, bunu da sahada gösteriyorum" açıklamasını yaptı.

    Weghorst: İlk kez böyle bir başlangıç yaptım #2

    “Böyle bir başlangıç yaptığımı hatırlamıyorum”

    Geride kalan 4 haftada 2 gol atıp 3 de asist yaparak 5 gollük katkıda bulunan Weghorst, kariyerinde daha önce böyle bir başlangıç yaptığını hatırlamadığını belirterek “Böyle bir başlangıç yaptığımı sanmıyorum çünkü ilk 4 haftada 5 gollük bir katkı verdiğim bir sezon başlangıcı olduğuna emin değilim. Tabii ki gol atmak istiyorum, bireysel istatistiklerimi yükseltmek istiyorum ama takım olarak başarılı olmak önemli. Takımım için sahada olmak istiyorum. İyi adımlar atıyoruz, gelişen performansımız var ama yeterli değil. Daha iyiye gideceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.


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