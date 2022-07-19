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    Weghorst: Mario Gomez'le kıyaslanmak istemiyorum

    Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Wout Weghorst, Mario Gomez ile sürekli kıyaslanmalarından rahatsızlık duyuyor. Hollandalı golcü, bu konuda Ceyhun Kazancı ile görüştü.
    • 19.07.2022 - 09:55
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    Weghorst: Mario Gomez'le kıyaslanmak istemiyorum

    Beşiktaş'ın Burnley'den kadrosuna kattığı Wout Weghorst, siyah-beyazlılarda başarılı olmaktan başka bir sonuç düşünmüyor.

    Hollandalı golcü, Beşiktaş'ın eski golcülerinden Mario Gomez ile kıyaslanmaktan rahatsızlık duyuyor.

    "Kıyaslama beni rahatsız ediyor"

    Sportif direktör Ceyhun Kazancı ile bu konuda görüşen 29 yaşındaki golcü, "Mario Gomez benim de çok beğendiğim bir golcüydü. Kariyerinde çok önemli başarıları var. Beşiktaş tarihinde iz bırakmış üst kalitede bir oyuncuydu. Ancak; şu anda kendisiyle sürekli kıyaslanmam beni rahatsız ediyor." ifadelerini kullandı.

    Weghorst: Mario Gomez le kıyaslanmak istemiyorum #1

    "Tek düşüncem takıma katkı vermek"

    Takımın başarısına odaklandığını ifade eden Weghorst, "Bu bir takım oyunu. İsteyerek buraya geldim. Bir futbolcunun diğeriyle kıyaslanmasını istemiyorum. Şu an tek bir düşüncem var o da takıma katkı vermek. Elimden geleni yapmak istiyorum. Başarı yakalayan bu ekibin bir parçası olmayı hedefliyorum. Bunun için de çalışıyoruz." diye konuştu.

    Weghorst: Mario Gomez le kıyaslanmak istemiyorum #2

    Weghorst: Mario Gomez le kıyaslanmak istemiyorum #3


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