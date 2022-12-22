Weghorst, Messi'yle tartışmasını anlattı

Arjantin'in kaptanı Lionel Messi'nin hakaret ettiği Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, sessizliğini bozdu.

Katar 2022 Dünya Kupası yarı final maçında oyuna girdikten sonra Arjantin'e iki gol atarak maçın uzamasını sağlayan Hollandalı Wout Weghorst'ın, maçtan sonra Lionel Messi ile yaşadıklarını büyük ses getirdi.

Soyunma odası koridorunda Messi'nin "Ne bakıyorsun aptal, önüne bak" diyerek hakaret ettiği Beşiktaş'ın golcüsü, Şanlıurfaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından konuya açıklık getirdi.

"Ona duyduğum saygıyı göstermek istedim"

Weghorst, "Benim için maç içinde herkes aynıdır. Ben savaşırım. O maçta da bunu yaptım. Maç içinde Messi'yle bazı anlar yaşadık, o da belki de buna şaşırdı. Kendisine çok saygı duyuyorum. Gelmiş geçmiş en iyilerden biri. Maçtan sonra Messi'ye ona duyduğum saygıyı göstermek istedim ama kendisi pek açık değildi. Şu an en azından benim adımı öğrendi." dedi.

Messi'den Weghorst'a hakaret VİDEO