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    Weghorst'tan Cenk Tosun itirafı

    Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst, Ümraniyespor karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.
    • 31.10.2022 - 09:51
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 10:01
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    Weghorst'tan Cenk Tosun itirafı

    Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst, 2 gol attığı Ümraniyespor karşılaşmasını değerlendirdi.

    Hollandalı golcü, "İyi oynadık. 5 gol attık. Daha fazla da olabilirdi. Performansımız iyiydi ama 2 gol yedik. Bu konu unutulacak bir konu değil. Bunları düzeltip derbiye hazırlanacağız." dedi.

    Weghorst tan Cenk Tosun itirafı #1

    "Bu nedenle bugün çok gol bulduk"

    Weghorst ayrıca, "Daha öncesinde birlikte oynamadık değil Cenk ile, birlikte oynadık aslında. Bu bize enerji veriyor. Saha içerisinde Cenk gibi kaliteli oyuncular olmasını severim etrafımda. Boşluklar yaratır, pozisyonlar bulursunuz. Bu nedenle bugün çok gol bulduk." diye konuştu.

    Weghorst tan Cenk Tosun itirafı #2


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