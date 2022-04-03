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    Welinton: Beşiktaş daha iyi olacak

    Trabzonspor beraberliğinin ardından Beşiktaş'ta Welinton, "Kimse merak etmesin, Beşiktaş iyi duruma gelecek. Defansta oynadığım tüm stoper arkadaşlarımı seviyorum." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 03.04.2022 - 23:38
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    Welinton: Beşiktaş daha iyi olacak

    Süper Lig'de Beşiktaş'ın deplasmanda Trabzonspor ile berabere kaldığı maçın ardından Welinton konuştu.

    Karşılaşma sonrası görüşlerini aktaran Welinton "Zor bir maç oldu, bunu biliyorduk. Ancak biz galibiyeti hak ettik. İnanılmaz mücadele ettik. Yeni sisteme bir haftada adapte olduk. Zamanla bu sistemle daha iyi olacağız. Biz Beşiktaş'ız ve her maçı kazanmaya çıkarız. Elimizden geleni yaptık ama berabere kaldık." dedi.

    "BEŞİKTAŞ İYİ DURUMA GELECEK"

    Welinton ayrıca "Kimse merak etmesin, Beşiktaş iyi duruma gelecek. Defansta oynadığım tüm stoper arkadaşlarımı seviyorum ve onlardan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.


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