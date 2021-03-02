Welinton: Her galibiyet bizi şampiyonluğa yaklaştırıyor

Beşiktaş'ın deneyimli oyuncusu Welinton, Yeni Malatyaspor karşısında alınan galibiyetin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Beşiktaş'ta Welinton, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Welinton, "Maç boyunca pozisyonlarımız vardı. Bu sahada da zor bir rakibe karşı oynadık. Zemin de zordu. Top çok sekiyordu. Önemli olan galip gelmekti, kazandık. Şimdi bir sonraki maçımıza hazırlanacağız." dedi.

"HER GALİBİYET BİZİ ŞAMPİYONLUĞA YAKLAŞTIRIYOR"

Şampiyonluğa gittiklerini kaydeden Brezilyalı, "Her gün çok çalışıyoruz. Sırf Vida ve ben değil, Necip, Montero, bütün takım. Uyumumuz her geçen gün artıyor. Çok savaşıyor, çok mücadele ediyoruz. Her galibiyet bizi şampiyonluğa yaklaştırıyor." ifadelerini kullandı.



