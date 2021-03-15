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    Welinton ile Marcao pasta oyunu oynadı

    Galatasaraylı Marcao ile Beşiktaşlı Welinton arasındaki ilginç pasta oyununu, siyah-beyazlı oyuncu kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2021 - 15:22
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 15:52
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    Welinton ile Marcao pasta oyunu oynadı

    Galatasaray'ın başarılı stoperi Marcao, Brezilya partisi düzenledi.

    Beşiktaşlı Welinton ile Başakşehirli Junior Fernandes'i evine davet eden 24 yaşındaki stoper, arkadaşlarıyla vakit geçirdi.

    Marcao ile Welinton'un pasta oyunu ise izleyenleri güldürdü.

    Welinton ile Marcao pasta oyunu oynadı - İZLE

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