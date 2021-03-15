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- Welinton ile Marcao pasta oyunu oynadı
Welinton ile Marcao pasta oyunu oynadı
Galatasaraylı Marcao ile Beşiktaşlı Welinton arasındaki ilginç pasta oyununu, siyah-beyazlı oyuncu kazandı.
- Haber Merkezi
- 15.03.2021 - 15:22
- Güncelleme : 15.03.2021 - 15:52
Galatasaray'ın başarılı stoperi Marcao, Brezilya partisi düzenledi.
Beşiktaşlı Welinton ile Başakşehirli Junior Fernandes'i evine davet eden 24 yaşındaki stoper, arkadaşlarıyla vakit geçirdi.
Marcao ile Welinton'un pasta oyunu ise izleyenleri güldürdü.