Welinton ve Vida Fenerbahçe derbisinde yok

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesinde defansın iki önemli oyuncusu Domagoj Vida ve Welinton'un forma giyemeyeceği öğrenildi. Sergen Hoca savunmada Necip-Montero ikilisine şans verecek.

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile dev derbide karşılaşacak olan Beşiktaş'ta savunma alarm veriyor. As takım oyuncularından Welinton ve Vida'nın derbide oynaması beklenmiyor.

WELINTON SAKAT

Gaziantep FK maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Welinton ardından koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla birlikte karantinaya alınmıştı. Testleri negatife dönen tecrübeli futbolcunun sakatlığı ise henüz geçmedi. Brezilyalı savunmacının Fenerbahçe maçında oynama ihtimali bulunmuyor.

VIDA KARANTİNADA

Öte yandan Türkiye-Hırvatistan maçının devre arasında koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucunda oyundan alınan ve izolasyona alınan Hırvat futbolcu Domagoj Vida'nın karantina süresi ise henüz dolmadı. Deneyimli oyuncu ufak bir ihtimal göz ardı edilirse derbide forma giyemeyecek.

NECİP-MONTERO GÖREVE

Teknik Direktör Sergen Yalçın, Welinton ve Vida’nın yokluğunda stoper hattında yine Necip-Montero ikilisine görev verecek. Başakşehir karşısında iyi bir uyum ve performans ortaya koyan Necip ile Montero’nun Kadıköy’de de ilk 11’de yer alacakları kaydedildi.