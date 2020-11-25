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    Welinton ve Vida Fenerbahçe derbisinde yok

    Welinton ve Vida Fenerbahçe derbisinde yok

    Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesinde defansın iki önemli oyuncusu Domagoj Vida ve Welinton'un forma giyemeyeceği öğrenildi. Sergen Hoca savunmada Necip-Montero ikilisine şans verecek.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2020 - 08:53
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    Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile dev derbide karşılaşacak olan Beşiktaş'ta savunma alarm veriyor. As takım oyuncularından Welinton ve Vida'nın derbide oynaması beklenmiyor.

    WELINTON SAKAT

    Gaziantep FK maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Welinton ardından koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla birlikte karantinaya alınmıştı. Testleri negatife dönen tecrübeli futbolcunun sakatlığı ise henüz geçmedi. Brezilyalı savunmacının Fenerbahçe maçında oynama ihtimali bulunmuyor.

    Welinton ve Vida Fenerbahçe derbisinde yok #1

    VIDA KARANTİNADA

    Öte yandan Türkiye-Hırvatistan maçının devre arasında koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucunda oyundan alınan ve izolasyona alınan Hırvat futbolcu Domagoj Vida'nın karantina süresi ise henüz dolmadı. Deneyimli oyuncu ufak bir ihtimal göz ardı edilirse derbide forma giyemeyecek.

    Welinton ve Vida Fenerbahçe derbisinde yok #2

    NECİP-MONTERO GÖREVE

    Teknik Direktör Sergen Yalçın, Welinton ve Vida’nın yokluğunda stoper hattında yine Necip-Montero ikilisine görev verecek. Başakşehir karşısında iyi bir uyum ve performans ortaya koyan Necip ile Montero’nun Kadıköy’de de ilk 11’de yer alacakları kaydedildi.

    Welinton ve Vida Fenerbahçe derbisinde yok #3

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