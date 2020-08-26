Welinton'dan hayal kırıklığı yaratan performans

Beşiktaş'ın yeni transferi Welinton, PAOK maçındaki hatalarıyla dikkat çekti. Tecrübeli stoper, transfer videosunda söylediğinin aksine Yunan ekibinin hücumcularına savunma anlamında kolaylık sağladı.

Beşiktaş'ın Alanyaspor'dan transfer ettiği savunma oyuncusu Welinton, dün oynanan PAOK maçındaki performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

Uzun uğraşlar sonucunda Akdeniz ekibinden kadroya dahil edilen Brezilyalı futbolcu, transferinin açıklandığı videoda "Bu sezon kimseye geçit yok" ifadesini kullanarak rakiplere gözdağı vermişti.

Beşiktaş, Welinton'u açıkladı - İZLE

GOLLERDE HATASI VAR

Dün siyah-beyazlıların yediği gollerde Lens'le birlikte hata yapan bir diğer isim olan Welinton, tecrübesine yakışmayacak şekilde bir de penaltı yaparak takımı zor durumda bırakmıştı. PAOK takımında topun başına Akpom geçmiş ancak genç kaleci Ersin Destanoğlu Yunan ekibinin 4. golü atmasına fırsat tanımamıştı.

Beşiktaşlı taraftarlar Sergen Yalçın'ın güvendiği isimlerden biri olan 31 yaşındaki stoperin sezon başlayana kadar toparlanmasını ümit ediyor.