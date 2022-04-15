Welinton'un yerine Necip Uysal oynayacak

Welinton'un yerine Necip Uysal oynayacak

Giresunspor ile pazar günü oynayacağı lig maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta kart cezalısı Welinton'un yerine savunmada Necip'in oynaması bekleniyor.

Giresunspor ile pazar günü oynayacağı lig maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş 'ta Alanya maçına göre kadroda zorunlu değişiklik yapılacak.

Savunmada Necip oynayacak

Necip Uysal Ismael'in de jokeri olacak gibi gözüküyor. Kart cezalısı Welinton'un yerine savunmada Necip'in oynaması bekleniyor.

Valerıen Ismael'in savunma üçlüsünü Vida, Montero, Necip'ten kurmayı düşündüğü öğrenildi.

Tecrübeli futbolcu bu sezon 26 maçta 1552 dakika forma giydi.