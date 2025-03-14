Werder Bremen'den Derrick Köhn açıklaması

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Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Derrick Köhn, bu sezon başında ise Werder Bremen'e kiralanmıştı.

Alman ekibinde ilk 11'de sıkça kendine yer bulan 26 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonunun kullanılıp kullanılmayacağı merak konusu olmuştu.

"BİR KARAR ALMADIK"

Alman ekibinin yöneticisi Peter Niemer, Bild'e yaptığı açıklamalarda Köhn'ün takımdaki geleceğini değerlendirdi.

Niemer, şu ifadeleri kullandı:

Derrick hem kişisel hem de atletik anlamda üst düzey katkılarda bulunuyor. Zorlu sözleşme koşulları nedeniyle henüz satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmama konusunda bir karar almadık.

SATIN ALMA OPSİYONU 5 MİLYON 125 BİN EURO

Werder Bremen'in Derrick Köhn'ü bonservisiyle kadrosuna katabilmesi için Galatasaray'a satın alma opsiyonunda belirtilen 5 milyon 125 bin euroyu ödemesi gerekiyor.