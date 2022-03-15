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    Wesley Sneijder, Barcelona maçına davet edildi

    Galatasaray yönetimi, İstanbul'da oynanacak Barcelona rövanşına eski yıldızı Wesley Sneijder'i de çağırdı.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2022 - 14:42
    • Güncelleme : 15.03.2022 - 14:51
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    Wesley Sneijder, Barcelona maçına davet edildi

    Eski teknik direktörü Fatih Terim'i Camp Nou'ya davet eden Galatasaray yönetimi, İstanbul'da oynanacak Barcelona rövanşına ise eski yıldızı Wesley Sneijder'i çağırdı.

    İSTANBUL'A GELİYOR

    Hollandalı efsane futbolcu, bir aksilik olmazsa perşembe akşamı tribündeki yerini alacak.

    2013-2017 yılları arasında sarı-kırmızılı formayı terleten Wesley Sneijder, gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarın unutamadığı isimler arasına adını yazdırmıştı.

    Wesley Sneijder, Barcelona maçına davet edildi #1


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