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- Wesley Sneijder, Barcelona maçına davet edildi
Wesley Sneijder, Barcelona maçına davet edildi
Galatasaray yönetimi, İstanbul'da oynanacak Barcelona rövanşına eski yıldızı Wesley Sneijder'i de çağırdı.
- Haber Merkezi
- 15.03.2022 - 14:42
- Güncelleme : 15.03.2022 - 14:51
Eski teknik direktörü Fatih Terim'i Camp Nou'ya davet eden Galatasaray yönetimi, İstanbul'da oynanacak Barcelona rövanşına ise eski yıldızı Wesley Sneijder'i çağırdı.
İSTANBUL'A GELİYOR
Hollandalı efsane futbolcu, bir aksilik olmazsa perşembe akşamı tribündeki yerini alacak.
2013-2017 yılları arasında sarı-kırmızılı formayı terleten Wesley Sneijder, gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarın unutamadığı isimler arasına adını yazdırmıştı.