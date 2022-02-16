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    Wesley Sneijder futbol direktörü oluyor

    Wesley Sneijder futbol direktörü oluyor

    Galatasaraylı eski futbolcu Wesley Sneijder, Ajax'ta Marc Overmars'tan boşalan görev için teklif gelirse kabul edeceğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 16.02.2022 - 09:07
    • Güncelleme : 16.02.2022 - 09:13
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    Galatasaraylı eski futbolcu Wesley Sneijder, efsane olduğu Ajax'ta Marc Overmars'tan boşalan görevi seve seve yapabileceğini söyleyerek mesaj gönderdi.

    "TEKLİFLERE AÇIĞIM"

    Hollandalı futbol adamı yaptığı açıklamada "Ajax, Overmars'ın görevini bana teklif ederse bunu memnuniyetle kabul ederim ama tek başıma değil. Yanımda tecrübeli biri daha olsun isterim. Aslında ilk hedefim olan teknik direktörlüğü daha çok istiyorum, tekliflere açığım." sözlerini kullandı.

    Wesley Sneijder futbol direktörü oluyor #1

    OVERMARS KOVULMUŞTU

    Bilindiği gibi Marc Overmars, Ajax kulübünde Futbol Direktörlüğü görevini sürdürdüğü günlerde kulübün kadın çalışanlarına uygunsuz mesajlar gönderdiği ortaya çıkınca görevinden alınmıştı.

    2019'da kariyerini noktalama kararı alan 37 yaşındaki Wesley Sneijder, 2013 ve 2017 yılları arasında Galatasaray forması giyerek 2 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası zafer yaşamıştı.

    Wesley Sneijder futbol direktörü oluyor #2


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