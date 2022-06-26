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    Wesley Sneijder Hollanda'da sahneye çıktı

    Wesley Sneijder Hollanda'da sahneye çıktı

    Galatasaray'da efsaneler arasına giren Wesley Sneijder, Hollanda'da bir konserde sahneye çıkıp, "Fener ağlama" tezahüratı yaptı.
    • 26.06.2022 - 12:45
    • Güncelleme : 26.06.2022 - 12:48
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    Sarı-kırmızılılarda oynadığı futbol ile taraftarın sevgisini kazanan Hollandalı yıldız oyuncu Wesley Sneijder, spor yorumculuğu yapmıştı.

    Şimdilerde futbolun içinde olmak isteyen Hollandalı eski oyuncu kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor.

    Hollandalı süperstar, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında sahneye çıkıp Fenerbahçe'ye göndermede bulunmuştu.

    Wesley Sneijder Hollanda'da sahneye çıktı İZLE

    Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı

    Sneijder bu sefer de Hollanda'da bir konserde sahneye çıkıp, Fenerbahçe taraftarını kızdıracak sözler söyledi.

    Mikrofonu eline alan Sneijder, "Fener ağlama" tezahürarında bulundu.

    Wesley Sneijder Hollanda da sahneye çıktı #1

    Wesley Sneijder Hollanda da sahneye çıktı #2


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