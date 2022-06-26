Galatasaray'da efsaneler arasına giren Wesley Sneijder, Hollanda'da bir konserde sahneye çıkıp, "Fener ağlama" tezahüratı yaptı.

Sarı-kırmızılılarda oynadığı futbol ile taraftarın sevgisini kazanan Hollandalı yıldız oyuncu Wesley Sneijder, spor yorumculuğu yapmıştı.

Şimdilerde futbolun içinde olmak isteyen Hollandalı eski oyuncu kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor.

Hollandalı süperstar, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında sahneye çıkıp Fenerbahçe'ye göndermede bulunmuştu.

Wesley Sneijder Hollanda'da sahneye çıktı İZLE



Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı

Sneijder bu sefer de Hollanda'da bir konserde sahneye çıkıp, Fenerbahçe taraftarını kızdıracak sözler söyledi.

Mikrofonu eline alan Sneijder, "Fener ağlama" tezahürarında bulundu.