Wesley Sneijder'den olay sözler: Ajax 7-0 da yenebilirdi Eski futbolcu ve yorumcu Wesley Sneijder, Ajax'ın sahasında Beşiktaş'ı 4-0 mağlup ettiği maçı değerlendirdi. Sneijder'in Beşiktaşlı futbolcu için "Kendinden utanmalı" ifadesini kullanması dikkat çekerken skorun daha da ağır olabileceğini söyledi.

Haber Merkezi

Hollanda futbolu ve Galatasaray'ın iz bırakan futbolcularından Wesley Sneijder, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Ajax-Beşiktaş maçını Ziggo Sport'da yorumladı.

Toplu ve topsuz oyunda güçlü bir Ajax gördüğünü belirten Sneijder, "Ajax beni olumlu anlamda şaşırttı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sneijder, aynı yayında konuşan Ronald de Boer'un "Ajax, kompakt oynayan Go Ahead Eagles maçında çok sorun yaşadı. Beşiktaş da kompakt oynadı. Birkaç gün arayla Ajax'ın bu kadar farklı olmasını şaşırtıcı buluyorum. Beşiktaş'ın daha iyi bir takım olmasını bekliyorsunuz ama Ajax 10 kat daha iyi oynadı." sözlerine katılmadı.

"7-0 BİTEBİLİRDİ"

Sneijder, Beşiktaş'ın ikinci yarıda kağıttan bir ev gibi çöktüğünü ve Ajax'ın geniş alanlar bulduğunu söyledi.

"Maç 6-0, 7-0 bitebilirdi." diyen Sneijder, Fitz-Jim'e ayrı bir parantez açarak "Harika oynadı. Bu gece yaptığı her şey muhteşemdi. Benim için gerçekten maçın adamıydı." sözlerini sarf etti.

"MASUAKU UTANMALI"

Wesley Sneijder son olarak Arthur Masuaku'nun performansına değindi.

Masuaku'nun maç boyunca kötü bir görüntü verdiğini söyleyen Hollandalı, "Kendinden utanmalı. Sanırım yarın Giovanni van Bronckhorst tarafından uyarılacaktır." şeklinde konuştu.