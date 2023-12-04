Wesley Sneijder'den yıllar sonra gelen itiraf! Ballon d'Or Messi'nin hakkı değildi Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, 2010 Ballon d'Or ödülünün kendisi yerine Lionel Messi'ye verilmesinin haksızlık olduğunu belirtti.

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2013-2017 yılları arasında ülkemizde Galatasaray forması giyen ve gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Wesley Sneijder, 2010 yılında Ballon d'Or ödülünü kazanmaya çok yaklaşmıştı.

Hollandalı eski oyuncu, o dönem için çarpıcı bi ifade kullandı. Sneijder, kendi performansına rağmen ödülün Lionel Messi'ye verilmesinin haksızlık olduğunu söyledi.

"Messi'nin kazanması bence biraz haksızlık oldu"

Kararın haksız olduğunu belirten Sneijder şu ifadeleri kullandı:

2010 Ballon d'Or ödülünü benim değil de Messi'nin kazanması bence biraz haksızlık oldu. Ne olursa olsun bü tür şeylere ağlayan biri değilim. Ballon d'Or bireysel bir ödül ve ben takımla birlikte kupalar kaldırmayı tercih ederim. Şampiyonlar Ligi ile Ballon d'Or arasında bir seçim yapmak zorunda kalsaydım Şampiyonlar Ligi'ni seçerdim. Bu zaferden dolayı çok mutluyum.

"Kaybettiğim için kalbim hala kırık"

İspanya'ya finalde kaybettikleri 2010 Dünya Kupası'yla ilgili de konuşan 39 yaşındaki isim, şu sözleri sarf etti:

2010 Dünya Kupası finalinde de İspanya'ya karşı kazanmayı hak etmiştik ama onlar da inanılmazdı ve bizi mağlup ettiler. Finalde oynamak hayalini kurduğum bir başarıydı, kaybettiğim için kalbim hala kırık.

2010 yılında ne olmuştu?

Wesley Sneijder, 2010 Ballon d'Or sıralamasında Lionel Messi, Andreas Iniesta ve Xavi'nin ardından dördüncü olmuştu.

Hollandalı, o yıl Inter ile hem Serie A'yı hem Şampiyonlar Ligi'ni hem de İtalya Kupası'nı kazanarak önemli bir başarı elde etmişti.

Dünya Kupası'nda yaptığı 5 gol ve 1 asistle de adından söz ettirmeyi başarmıştı.