West Bromwich efsanesi Phillips: Diagne'nin bonservisi alınmalı

Galatasaray'ın West Bromwich'e kiraladığı Mbaye Diagne, performansıyla Ada'yı etkilemeyi başardı. West Bromwich'in efsane isimlerinden Kevin Phillips de Senegalli golcü hakkında konuştu.

Galatasaray'ın 2019 yılında Kasımpaşa'dan 13 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı ancak sarı-kırmızılı taraftarlarla yıldızı barışmayan oyuncusu Mbaye Diagne'nin, İngiltere'de kalması gündeme geldi.

Devre arasında West Bromwich'a kiralanan Diagne, Premier Lig'de 5 maça çıkarken 1 gol, 1 asistle oynadı.

İlk golünü Manchester United ağlarına bırakan Diagne için West Bromwich'in efsane isimlerinden Kevin Phillips konuştu.

"DIAGNE KESİNLİKLE ALINMALI"

West Bromwich küme düşse bile, 29 yaşındaki oyuncunun Championship'te katkı sağlayabileceğini belirten Phillips, ''Diagne'nin bonservisi kesinlikle alınmalı. Takım küme düşse bile Championship'te çok faydalı bir oyuncu olacaktır. Güçlü ve kuvvetli bir forvet, üzerine oyun kurabilirsiniz. Ondan pozitif sinyaller aldım.'' diye konuştu.