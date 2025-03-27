West Ham United, Barış Alper ve Semih Kılıçsoy için derbiyi takip edecek

Haber Merkezi

Süper Lig'de gözler, cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisine çevrildi.

Tüm Türkiye'nin sonucunu merakla beklediği mücadelenin farklı bir anlamı daha olacak.

DERBİNİN DİKKAT ÇEKEN İKİLİSİ

Gözler her iki takımın genç yıldızlarının üzerinde olacak.

Buna göre Premier Lig ekiplerinden West Ham United'tan bir yetkili Tüpraş Stadı'ndaki yerini alacak.

İNGİLİZ TEMSİLCİSİ 2 GENÇ OYUNCUMUZ İÇİN GELİYOR

İngiliz kulübünün yaklaşık 1 yıldır yakından takip ettiği Barış Alper Yılmaz ve Semih Kılıçsoy'u derbide mercek altına alacağı öğrenildi.

Barış Alper Yılmaz için daha önce West Ham United'ın bir ilgisinin olduğu öne sürülürken, Semih Kılıçsoy için ise Aston Villa'nın takipte olduğu iddia edilmişti.

BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

Öte yandan bu sezon Galatasaray formasıyla 40 maça çıkan Barış Alper, 11 gol 5 asistlik bir performans sergiledi.

Semih Kılıçsoy ise siyah - beyazlı formayla 38 maçta 4 gol 6 asistlik bir performans ortaya koydu.