Westerlo Asbaşkanı Hasan Çetinkaya'dan Ali Koç ve Aziz Yıldırım sözleri

Haber Merkezi

Westerlo Spor Kulübü Asbaşkanı Hasan Çetinkaya hem Belçika futbolundaki düzeni, hem de eski kulübü Fenerbahçe ile ilgili yorumlarını paylaştı.

Belçika'nın ciddi bir futbol ülkesi olduğunu söyleyen Hasan Çetinkaya, "Buraya gelmeden önce zaten Belçika futbolu ile ilgili bir bilgiye sahiptim. Ancak buraya geldiğimde çok ciddi bir organizasyon gördüm. Burada amatörden başlayarak yukarıya doğru çok sağlam bir organizasyon var. Bunu bir piramit gibi düşünün. Önce en altı çok sağlam kuruyorlar ve yukarı doğru çıkıyor. Ülkemizde ise durum tam tersi. Piramidin en tepesinden aşağıya doğru inen bir sistem var." dedi.

"BAŞARI KRİTERİ ŞAMPİYONLUK"

Ali Koç hakkında da yorumlarda bulunan Çetinkaya, "Ali Bey'in Fenerbahçeliliği elbette tartışılmaz. Birlikte çalışma fırsatı da buldum. İşini çok seven, yeri geldiği zaman ailesinin ve özel işinin bile ikinci plana atabiliyor. Kulübüne gerçekten çok sadık. Ama elbette başarı kriteri şampiyonluk." dedi.

"FENERBAHÇELİLERİ MUTLU ETMEZ"

Aziz Yıldırım'ın Türk Futbolu'na gelmiş geçmiş en büyük başkanlardan biri olduğunun da altını çizen Çetinkaya sözlerini şöyle tamamladı