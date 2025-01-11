Westerlo Başkanı Oktay Ercan: Galatasaray'da görev alabilirim

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Belçika'nın köklü kulüplerinden Westerlo'nun sahibi Oktay Ercan, ELS Sports TV’ye yaptığı açıklamalarda hem Galatasaray’a olan bağlılığını dile getirdi hem de Türk futbolunun geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Nazlıcan Elestekin'e konuşan Ercan, Galatasaray taraftarı olduğunu belirterek ilerleyen yıllarda kulüp yönetiminde görev alabileceğini söyledi.

KEMERBURGAZ KRİTİK

Belçika'nın köklü kulüplerinden Westerlo'nun başkanlığını yapan Oktay Ercan, Galatasaray taraftarı olduğunu ve Galatasaray kongre üyesi olduğunu belirterek, "Hocamız Okan Buruk oynattığı oyun tarzıyla şu anda Türkiye'de ve Avrupa'da harika gidiyor. Galatasaray'ın bu sezon da şampiyon olacağını düşünüyorum. Özellikle Kemerburgaz tesisleriyle birlikte ciddi fark yaratacaktır. Ben de ileriki yıllarda Galatasaray'da görev alabilirim." dedi.

GALATASARAY AVANTAJI

Fenerbahçe de çok kaliteli bir teknrik direktör getirdi. Elbette her takım şampiyon olmak ister. Ama Galatasaray'ın oturmuş bir kadrosu var. İki yıl şampiyon olmuş bir kadrosu var. Bu anlamda ciddi bir avantaja sahipler.

"ACUN'LA ATIŞIRIZ"

Acun Ilıcalı da çok değerli bir arkadaşım. Aramızda ara sıra tatlı atışmalar olabiliyor. Sokaktaki insanlar birbiriyle nasıl atışıyorsa, saygı çerçevesinde ben de Acun'la atışıyorum. Acun'la ortak özelliğimiz Avrupa'da yatırımı olan iki kişiyiz. Acun da orada çok güzel işler yapacaktır. Üç yıl içinde Premier Lig'e çıkabilirler. Ben de gurur duyuyorum. Acun bizim de tesislerimize geldi ve gezme fırsatı buldu. Ben de Hull City maçına gitmiştim.

"EN BÜYÜK ŞANSIM HASAN ÇETİNKAYA"

İki dönem Boluspor'da başkanlık yapmıştım. Ancak Türkiye'de dernek sistemi var. Haliyle bir külubün sahibi olmak kolay değil. Biz futbolda sonuç odaklı bir ülkeyiz. Bunu yapmak istemedim. Futbol bilgimle yurt dışında bir kulüp seçmek istedim. Westerlo akedemik bir yer. Benim en büyük şansım Hasan Çetinkaya'dır. Kendisiyle üç yıllık bir planlama yaptık. Bu üç yılın sonunda şampiyon olup Süper Lig'e çıkma hedefimiz var. Ve üç yıl içinde Hasan'la birlikte Süper Lig'e çıkmayı başardık.

"İYİ FUTBOLCU HER ZAMAN OYNAR"