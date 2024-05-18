Wifried Zaha'nın yayını Galatasaray taraftarını kızdırdı Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Wilfried Zaha'nın Fenerbahçe derbisi öncesinde Twitch yayını yaparak oyun oynaması sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

ensonhaber.com

Süper Lig'de sezonun en kritik maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

37. hafta müsabakası ise sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Bu derbi 19 Mayıs Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak.

Dev mücadele öncesinde ise lider Galatasaray'ın sezon başında Fenerbahçe ile transfer yarışına girerek kadrosuna kattığı yıldız isim Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı taraftarları kızdıracak bir hareket gerçekleştirdi.

Derbiden önce yayın açıp oyun oynadı

Fildişi Sahilli oyuncu, derbiye saatler kala Twitch yayını açtı. Çok sayıda kişi tarafından izlenen bu anlarda Zaha, oyun da oynadı.

Yayın sırasında sarı-kırmızılı futbolseverler Zaha'ya sorular sordu.

"Burada ne mi yapıyorum? Hobimle ilgileniyorum"

"Burada ne yapıyorsun?" sorusu karşısında 31 yaşındaki isim, şu sözleri sarf etti:

Burada ne mi yapıyorum? Hobimle ilgileniyorum. Eğer futbol oynadığımı görmek istiyorsan Instagram’da Galatasaray’ın hesabına girip fotoğraflara bakabilirsin.

"Zaha'yı Zaha yapan şey saç stili değil Zaha'dır"

Zaha ayrıca, şu ifadeleri kullandı: