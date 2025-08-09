Wilfred Ndidi: Formayı görür görmez armayı öptüm

David Jurasek, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü'yü renklerine bağlayan Beşiktaş, yaz transfer dönemindeki 4. hamlesini orta saha bölgesine yaptı.

Siyah-beyazlılar, Leicester City forması giyen Wifred Ndidi'yi 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.

Yeni transfer Ndidi, Beşiktaş YouTube’a özel açıklamalarda bulundu.

"BURADA OLMAKTAN DOLAYI GERÇEKTEN ÇOK MUTLUYUM"

Nijeryalı oyuncu, sözlerine şöyle başladı:

Burada olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum, kendimi harika hissediyorum. Burada olmak gerçekten inanılmaz. Farklı kulüplerden teklifler aldım. Ama Beşiktaş’ı gördüğümde “Beşiktaş, Türkiye’nin büyük kulüplerinden biri.” dedim. Ayrıca farklı bir ligi denemek istiyordum. O yüzden Beşiktaş’a gelmeye çok istekliydim.

"HEMEN ARMASINI ÖPTÜM"

Beşiktaş armasını öptüğünü söyleyen 28 yaşındaki futbolcu, şu açıklamayı yaptı:

Burada olmak istedim çünkü yeni bir ortam, yeni insanlar, yeni bir lig görmek istedim. Beşiktaş’tan teklif geldiğinde gerçekten çok etkilendim ve buraya gelmeye çok istekliydim. İlk başta şaşırdım. Çünkü buraya iner inmez İkinci Başkan beni karşıladı. Beklemiyordum, bu beni çok şaşırttı. Ardından formayı görünce çok sıcak, çok samimi bir karşılama hissettim. Hemen armasını öptüm, bu da çok güzel bir andı.

"İNTERNETE GİRİP ŞEHRE, KULÜBE, TARİHİNE VE OYUNCULARINA BAKTIM"

Gelmeden önce Beşiktaş'ı araştırdığını söyleyen Ndidi, şu sözleri sarf etti:

İnternete girip şehre, kulübe, tarihine ve oyuncularına baktım. Abraham’ı zaten İngiltere’den tanıyorum. Oyunculara, teknik direktöre baktım, o kadar. Ben çok çalışkan bir oyuncuyum ve tam bir takım oyuncusuyum. Sadece kişisel hedeflerim için oynamam. Daha çok takımın kazanmasına odaklanırım. Çünkü takım kazandığında bu tüm oyuncular için en iyi olandır. Yani ben tam anlamıyla bir takım oyuncusuyum diyebilirim.

"HEPİMİZ İÇİN GÜZEL BİR SEZON OLSUN"

Hedefini söyleyen orta saha oyuncusu, şunları dedi: