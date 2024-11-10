Wilfried Zaha, devre arasında Galatasaray'a dönebilir

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Yaz transfer döneminin son günlerinde 3 milyon euro kiralama bedeli karşılığında Galatasaray'dan ayrılan ve Fransız takımı Lyon'un yolunu tutan Wilfried Zaha ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Teknik direktör Pierre Sage ile dönem dönem yaşadığı sorunlardan ötürü kamp kadrosuna alınmadığı haftalar geçiren yıldız ismin Lyon'dan ayrılacağı iddia edildi.

GALATASARAY'A DÖNEBİLİR

L'Equipe'nin haberine göre; Fransız ekibinde beklentilerin altında kalan Wilfried Zaha, kış transfer döneminde sarı-kırmızılı takıma geri dönebilir.

Ayrıca haberde Fildişi Sahilli futbolcunun maaşının büyük bir kısmını Galatasaray'ın ödemesine rağmen Lyon'un geriye kalan yükten kurtulmak istediği aktarıldı.

BU SEZON 122 DAKİKA OYNADI

10 milyon euro piyasa değeri bulunan 32 yaşındaki futbolcu bu sezon yalnızca 122 dakika şans bulabildi.

Tüm kulvarlarda 5 maça çıkabilen hücum oyuncusu, bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.