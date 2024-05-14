Wilfried Zaha, forma şansı bulamıyor Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Wilfried Zaha, son 4 resmi maçta yalnızca 1 dakika forma şansı bulabildi.

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Süper Lig'de geride kalan 36 hafta sonunda yalnızca Hatayspor'a mağlup olan ve topladığı 99 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, üst üste ikinci şampiyonluğu için günleri sayıyor.

19 Mayıs Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi karşısında en az 1 puan alması durumunda lig tarihinde 24. kez mutlu sona ulaşacak.

Okan Buruk, şans vermedi

Şampiyonluğa yakın olan Galatasaray'da ise son dönemlerde takımın yıldız ismi Wilfried Zaha, adeta formayı unuttu.

Teknik direktör Okan Buruk, sezon başında Fenerbahçe'ye transfer çalımı atılarak kadroya katılan Zaha'yı son 4 maçta yalnızca 1 dakika oynattı.

Karagümrük maçında 1 dakika forma giydi

Fatih Karagümrük maçına da son anlarda dahil olan tecrübeli futbolcu, Sivasspor ve Pendikspor sınavlarında kulübede oturmuş, Adana Demirspor deplasmanına ise ağrılarını gerekçe göstererek gitmemişti.

40 maçta oynadı

Sezonun sona ermesiyle birlikte Galatasaray'a veda etmesi beklenen 14 milyon euro piyasa değerindeki futbolcu, sarı-kırmızılı formayı 40 resmi maçta giydi.

31 yaşındaki isim, bu karşılaşmalarda 10 gol ve 5 asistle mücadele etti.