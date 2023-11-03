Wilfried Zaha, Galatasaray formasıyla 4. golünü attı Galatasaray’ın Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha, Kasımpaşa maçında attığı gollerle bu sezonki gol sayısını 4’e çıkardı.

İHA

Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa ile karşılaştı ve rakibini 2-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların gollerini Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha kaydetti. Zaha, mücadelenin 33. dakikasında ceza yayının solundan sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımı 1-0 öne geçirdi.

Başarılı futbolcu, maçın 51. dakikasında attığı golle skoru 2-0’a getirdi.

Tüm kulvarlarda 4. golünü attı

30 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligdeki gol sayısını 3’e çıkardı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de 1 golü bulunan Fildişi Sahilli futbolcunun bu sezon toplamdaki gol sayısı 4 oldu.

Müsabakaya 11’de başlayan Wilfried Zaha maçın 82. dakikasında yerini Barış Alper Yılmaz’a bıraktı.

Öte yandan Wilfried Zaha, kale arkasındaki taraftarların isteğini üzerine 3’lü çektirdi. Daha sonra bütün futbolcular galibiyet sevincine ortak oldu.

"Mutluyum ama adaptasyon sürecindeyim"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Zaha, şu ifadeleri kullandı:

Goller attım mutluyum ama adaptasyon sürecindeyim. Benden çok fazla beklenti var. Her şey yeni. Hazırlık dönemi geçirmeden geldim ve uzun bir sakatlık yaşadım. Yavaş yavaş kendime geliyorum. Mutluyum, önemli olan Galatasaray için golleri atmak. Tek düşündüğüm şey bu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)