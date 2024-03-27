Wilfried Zaha: Her şey bir anda olmuyor Galatasaray'ın yıldız isim Wilfried Zaha, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Her şey bir anda olmuyor. İlk senemde yüzde yüzümü vermem beklenemez. Bu zaman alan bir şey" dedi.

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Galatasaray, Süper Lig'e verilen milli arada Antalya Belek'te çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılı takımda günün idmanı öncesinde yıldız futbolcu Wilfried Zaha, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Sakatlıktan iyi bir geri dönüş olduğunu düşünüyorum"

Sezon başında bonservissiz bir şekilde kadroya katılan Zaha, sözlerine şu şekilde başladı:

Kaç tane maç vardı şimdiye kadar, 47 maç. Bununla ilgili ne diyebilirim? Bunlardan kaç tanesine 11'de başladım, 14-15 tanesine. Baktığınız zaman sezon başında hazırlık kampı geçirmedim. Buna rağmen 14-15 maçta 9 gol attım. Sakatlıktan iyi bir geri dönüş olduğunu düşünüyorum sezon genelini düşününce...

"İlk defa Şampiyonlar Ligi deneyimi yaşadım"

Galatasaray'la yaşadığı Şampiyonlar Ligi deneyimi hakkında konuşan Zaha, şunları dedi:

Benim için inanılmaz bir deneyimdi. İlk defa Şampiyonlar Ligi deneyimi yaşadım. Takım olarak en iyisini yaptığımızı düşünüyorum Avrupa'da. Elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum.

"Galatasaray'ın Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu düşünüyorum"

Zaha, sözlerini şöyle sürdürdü:

Açıkçası ben şu anda takımın, Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu düşünüyorum. Bu oyuna devam edersek sezon sonuna kadar, şampiyon olacağımızı düşünüyorum.

"İlk senemde yüzde 100'ümü vermem beklenemez"

Takımda henüz ilk yılını geçirdiğini belirten Zaha, şu sözleri sarf etti:

Ben daha önce İngiltere'de oynadım ama oynadığım süre 13 yıldan fazla. Buraya geldim, 4 ay sakattım, 4 aydan sonra sahaya döndüm. Her şey bir anda olmuyor. Bir günde bunu gerçekleştiremiyorsunuz. İlk senemde yüzde 100'ümü vermem beklenemez. Bu zaman alan bir şey...

"Türkiye güzel bir yer"

Zaha, açıklamalarını şöyle noktaladı: