Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
ZAHA İDMANA ÇIKMADI
Öte yandan sarı-kırmızılı takımda, Wilfried Zaha, hastalığı sebebiyle Young Boys maçı öncesi yapılan son antrenmanda yer almadı.
Takımdan ayrılması beklenen ve transfer görüşmelerinde bulunan yıldız futbolcunun son durumuna maç günü bakılacağı öğrenildi.
Sağlık durumunda bir değişiklik olmaması halinde kadroda yer alamayacak.
MAÇ NE ZAMAN?
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda yarın saat 22.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Young Boys’u konuk edecek.
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