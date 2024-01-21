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Wilfried Zaha: Performansımdan dolayı çok mutluyum

Wilfried Zaha: Performansımdan dolayı çok mutluyum Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Trabzonspor'u deplasmanda 5-1 yendi. Wilfried Zaha 2 gol, 1 asistle yıldızlaştı. Maçın ardından Zaha galibiyet ve goller için mutlu olduğunu söyledi.