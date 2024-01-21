Wilfried Zaha: Performansımdan dolayı çok mutluyum
ensonhaber.com

Süper Lig'in 21. haftasında ﻿Trabzonspor ve Galatasaray Akyazı Stadı'nda karşılaştı.

Karşılaşmayı sarı-kırmızılıalr 5-1'lik skorla kazandı.

"Performansımdan dolayı çok mutluyum"

Maçın ardından Wilfried Zaha, Kaan galibiyeti beIN SPORTS'a değerlendirdi.

Karşılaşmanın yıldızı Zaha, "Performansımdan dolayı çok mutluyum. 3 puan için de gol attığım için de mutluyum. İlk gol reaksiyon golüydü. İkinci golde zamanlamamı iyi yaptım. Mutluyum" ifadelerini kullandı.

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