Haberler



Futbol



Wilfried Zaha: Taraftarımızın sevgisi beni çok mutlu ediyor

Wilfried Zaha: Taraftarımızın sevgisi beni çok mutlu ediyor Galatasaray'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha, Gaziantep FK maçıyla birlikte bu sezonki 10. golünü attı. Zaha, maçın ardından ise "Taraftarımızın sevgisi beni çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.