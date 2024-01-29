Wilfried Zaha: Taraftarımızın sevgisi beni çok mutlu ediyor

Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray, evinde Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup edereken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha kaydetti.
Müsabakanın 72. dakikasında kale önünde Halil Dervişoğlu’nun pasında topu alan Zaha sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-1 yaptı.
Bu sezon 10. golünü attı
31 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını 10’a çıkardı. Zaha bu gollerin 9’unu Süper Lig’de, 1’ini de UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında attı.
Müsabakaya yedek başlayan Wilfried Zaha, 46. dakikada Kerem Demirbay’ın yerine oyuna girdi.
"Taraftarımızın sevgisi beni çok mutlu ediyor"
Yıldız oyuncu Zaha, 2-1 kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Maçı hızlı oynamaya başladıklarında galibiyetin geldiğini söyleyen Zaha, şunları dedi:
Maçın ilerleyen dakikalarında üstünlük kurduk. Hızlı oynamaya başladıktan sonra fark yarattık. Gol attığım için de mutluyum. Taraftarımızın sevgisi beni çok mutlu ediyor. Bol bol çalışarak maçlarda gollerimi atmaya ve taraftarın sevgisine karşılık vermeye çalışıyorum. Sonunda şampiyonluk istiyoruz.
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