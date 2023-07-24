Wilfried Zaha transferinde Didier Drogba gerçeği Galatasaray'ın transferini açıkladığı Wilfried Zaha için efsane isim Didier Drogba'nın devreye girdiği ve oyuncuyu ikna ettiği öğrenildi.

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, transfer döneminde kadroyu güçlendirme çalışmalarına hız verdi. Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürdüğü Wilfried Zaha'yı renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncuyu İstanbul'a getirirken transferde bir gerçek ortaya çıktı. Drogba detaylı bilgiler verdi Bir dönem Galatasaray forması giyen Didier Drogba, vatandaşı Wilfried Zaha'nın Galatasaray'ı tercih etmesinde büyük rol oynadı. Fildişi Sahili'ni efsane ismi Drogba, Galatasaray'la ilgili olarak Zaha çok detaylı bilgiler verdi. Transfer olmaya karar verdi Sarı-kırmızılı takımdaki taraftar desteğinden bahseden Drogba, Galatasaray'a imza atması halinde ikon oyunculardan biri olacağını dile getirdi. Wilfired Zaha, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne gitme ihtimalinin olması ve Drogba'nın anlattıklarından sonra sözleşmenin altına imza atmaya karar verdi. Öte yandan Galatasaraylı yöneticiler de son bir haftadır Zaha'yı ikna edebilmek için büyük uğraş verdi.