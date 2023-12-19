Wilfried Zaha ve Davinson Sanchez'in sağlık durumları Süper Lig'in 17. hafta müsabakasında çarşamba günü Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Wilfried Zaha'nın sakatlıkları bulunuyor. Sağlık heyeti iki yıldız için de teyakkuza geçerken Fenerbahçe maçına yetiştirilmeleri hedefleniyor.

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Süper Lig'in 17. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Galatasaray'da, Fenerbahçe derbisi öncesinde yaşanan sakatlıklar tatları kaçırdı.

Fatih Karagümrük müsabakasına kart cezalısı olan Fernando Muslera'dan yoksun çıkacak sarı-kırmızılılara Wilfried Zaha ve Davinson Sanchez'den de kötü haber geldi.

13. haftadaki Alanyaspor maçında sakatlanan ve sol üst arka adale grubunda ikinci derecede zorlanma tespit edilen Kolombiyalı savunmacı, Kopenhag deplasmanında iğne tedavisiyle sahaya çıkmış ancak müsabakanın ilk yarısında zorlanma hissetmiş; buna rağmen müsabakayı tamamlamıştı.

Zaha ve Davinson derbiye yetiştirilmeye çalışılıyor

Hakem Halil Umut Meler'e yapılan fiziksel saldırı nedeniyle Süper Lig'deki hafta sonu fikstürü ocak ayına ertelenirken bu arada birkaç günü izinli geçiren Galatasaray'da Zaha ve Davinson'a yapılan tetkiklerin sonuçları umulduğu gibi olmadı.

Fatih Karagümrük hazırlıklarına başlayan sarı-kırmızılılarda Davinson ve Zaha'nın tedavilerine başlanırken iki oyuncu da özel program dahilinde hazırlıklarını sürdürdü.

Florya'da sağlık heyeti teyakkuza geçerken iki futbolcunun da pazar günü oynanacak derbiye yetiştirilmesi hedefleniyor.