Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech, Okan Buruk'u hayal kırıklığına uğratıyor Hatayspor müsabakası kazanılsa da beklentilerin altında futbol ortaya koyan Galatasaray'da Zaha ve Ziyech hayal kırıklığı yarattı.

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Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa karşısında kazansa da zorlanan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk Hatayspor müsabakasında değişime gitti.

Kerem Aktürkoğlu'nu kulübeye, Barış Alper'i ise sağ beke çeken başarılı çalıştırıcı 11'de Zaha ve Ziyech'e forma verdi. Büyük beklentilerle sahaya çıkan tecrübeli yıldızlar performanslarıyla sınıfta kaldı.

Kasımpaşa müsabakasında Molde, Kopenhag ve Sparta Prag gibi rakiplere olduğu gibi rakip baskısı sonrasında oyun kurmakta zorlanan sarı-kırmızılılar, milli maç ve seçim nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da kısa bir kampa girerken yerleşim problemlerini çözmeye eğildi.

Sahaya yayılım ve oyunu genişletme gibi konularda çalışmalar yapan Galatasaray'da Buruk ilk 11'de de değişime gitti.

Toplu oyunda sıkıntı yaşattılar

Tempo ve fiziksel kaliteden ziyade teknik kapasite ile fark yaratması beklenen Zaha ile Ziyech'i sahaya süren Buruk beklediği etkiyi ise alamadı.

İlk 25 dakikada oyunu sağa yığdıktan sonra Ziyech'in ters toplarıyla birkaç üretim denemesi yapan sarı-kırmızılılar müsabakanın kalanında ise hem toplu hem topsuz oyunda zorlandı.

Okan Buruk'un Zaha ve Ziyech'in bu şansı kullanamadığı ve ilerleyen haftalarda 11'de özel durumlar dışında değişikliğe gitmeme kararı aldığı öğrenildi.

Zaha her ne kadar 11'de oynamadığında daha etkisiz olduğunu düşünse de iki yıldızın da kısıtlı süre aldığında daha üretken olduğunu düşünen Buruk ve kurmayları sezonun kalanında kenarlarda Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'dan şaşmayı düşünmüyor.