Wilfried Zaha ve Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor maçında yıldızlaştı Süper Lig'de haftanın maçında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'u 5-1 yendi. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada zirveyle aradaki farkı kapatmış oldu. Bu maça ise Galatasaray'ın yıldızları Wilfried Zaha ve Kerem Aktürkoğlu damgasını vurdu.

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Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaştı.

Akyazı Stadı'nda oynanan maçı Galatasaray 5-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 13 ve 61. dakikalarda Wilfried Zaha, 64. dakikada Kaan Ayhan ve 80 ve 90+6. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Trabzonspor'un golü 79. dakikada Enis Destan attı.

Bu dev maça ise Galatasaray'ın yıldızları Wilfried Zaha ve Kerem Aktürkoğlu damgasını vurdu.

Zaha, 2 gol ve 1 asistle oynadı

Sarı-kırmızılıların Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha, forvette başladığı maçta 2 gol sevinci yaşadı. Zaha mücadelenin 13 ve 61. dakikalarında rakip fileleri havalandırdı.

Deneyimli futbolcu ayrıca Kaan Ayhan'ın golünde de asist yaptı.

31 yaşındaki oyuncu böylece Süper Lig'deki gol sayısını 8'e çıkardı. UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında da 1 kez fileleri havalandıran Zaha'nın bu sezon toplam 9 golü bulunuyor.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Wilfried Zaha 90 dakika sahada kaldı.

Kerem Aktürkoğlu'ndan iki gol

Kerem Aktürkoğlu ise attığı 2 golle yıldızlaşmayı başardı.

Müsabakanın 80. dakikasında Kerem ceza sahası dışı sol tarafından uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 4-1 yaptı.

Uzatma dakikalarında yine sahneye çıkan sarı-kırmızılı futbolcu skoru 5-1'e getirdi.

25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 10. golünü kaydetti. Başarılı futbolcu bu gollerin 7'sini Süper Lig'de, 3'ünü UEFA Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerinde attı.