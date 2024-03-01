Wilfried Zaha yönetimle görüştü: İlk 11 oynamak istiyorum Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Wilfried Zaha, uzun süredir ligde ilk 11'de sahaya çıkmaması nedeniyle yönetimle bir görüşme gerçekleştirdi.

ensonhaber.com

Galatasaray'da, sezon başında Fenerbahçe'ye çalım atarak transfer edilen Wilfried Zaha sorunu yaşanıyor.

Süper Lig'de en son 25 Ocak'ta oynanan İstanbulspor maçında 11'de görev alan Fildişili yıldız oyuncu artık yedek kalmak istemiyor.

Yeteri kadar şans bulamadığı için teknik direktör Okan Buruk ile bir görüşme gerçekleştiren ve yedek kalmaktan rahatsız olduğunu dile getiren Zaha'nın, Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur'a bu durumdan söz ettiği öğrenildi.

"İlk 11 oyuncusu olarak transfer edildim"

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray'a ilk 11 oyuncusu olarak transfer edildiğini hatırlatan Zaha'nın, bu durumun değişmesini talep ettiği yazıldı. Okan Buruk ise "Burada bir yarış var. Zaha, daha iyisini yapmak zorunda." demişti.

Wilfried Zaha’nın sosyal medya hesabından yaptığı "Bu saygısızlık karşısında gülmekten kendimi alamıyorum." paylaşımı tartışmaları beraberinde getirmişti.

Fildişi Sahilli yıldızın bu paylaşımı Okan Buruk’a karşı yaptığı ileri sürülmüştü.

10 gol 4 asist yaptı

Bu sezon, tüm kulvarlarda çıktığı 34 maçın 18'ine ilk 11'de başlayan Zaha, 10 gol atarken, 4 de asist yaptı.