Wilfried Zaha'dan Fenerbahçe sözleri: Eğer Kadıköy'de yenersek... Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Wilfried Zaha, Fenerbahçe derbisi hakkında açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray'ın bu sezon Fenerbahçe'nin elinden alarak kadrosuna kattığı isimlerden biri olan Wilfried Zaha, alışma sürecinin uzadığını söyledi.

31 yaşındaki futbolcu, sezonun ikinci yarısında formunun zirvesine ulaşacağını ileri sürdü.

Fildişili yıldız "Yeni bir ortam ve sakatlığım nedeniyle performansımın yüzde yüzüne ulaşamadım. Gün geçtikçe daha iyi oluyorum. Galatasaraylılar sezonun ikinci yarısında asıl Zaha'yı görecek." dedi.

"Aile ortamı var"

Sarı kırmızılı futbolcu, takım arkadaşlarının kendisine yardımcı olduğunu sözlerine ekleyerek "Kulüpte tamamen bir aile ortamı var. Bir takımda olması gereken tüm özelliklere sahibiz. Burada geçirdiğim her gün Galatasaray'a gelmekle ne kadar isabetli bir karar verdiğimi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenersek..."

Zaha ayrıca Fenerbahçe ile oynanacak derbiyi iple çektiğini de dile getirdi. "Yarış heyecan verici. Fenerbahçe'yi sahasında yenersek psikolojik üstünlüğü de alırız" diyen Zaha, Galatasaray taraftarlara da ayrı parantez açıp "Muhteşemler" yorumu yaptı.

Deneyimli oyuncu bu sezon 15 maçta 805 dakika sahada kaldı. Zaha, bu süre içinde 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.