Wilfried Zaha'dan Galatasaray kararı Galatasaray'ın deneyimli futbolcusu Wilfried Zaha, takımdaki geleceği hakkında kararını verdi.

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Galatasaray'da geçen sezon transfer edilen Wilfried Zaha, 10 gol, 4 asistle tabela yaptı ancak beklentilerin uzağında kaldı.

İlk 11'den kesildiği dönemde ayrılmayı düşünen Fildişi Sahilli yıldızla uzun süredir West Ham ilgileniyordu. Galatasaray'da ilk şampiyonluğunu yaşayan Zaha, kararını değiştirdi, West Ham'la iletişimini kesti ve takımda kalmaya karar verdi.

Sosyal medyada daha önce tartıştığı taraftarlara pozitif mesajlar göndermeye başlayan Zaha, 3 Temmuz'da Florya'daki sezon açılışına katılacak şekilde planlama yaptı.

Okan Buruk'a tepki göstermişti

Zaha'nın geçtiğimiz haftalarda taraftara verdiği cevap gündem olmuştu. Fildişili yıldız, "Kendine yeni bir kulüp bul" diyen taraftara, "Yeni bir ligde ve yeni bir ülkede geçirdiğim 4 aylık sakatlığın ardından forma girdiğim ve gol atmaya başladığım ocak ayından itibaren garip bir şekilde yedek kaldığım gerçeğine bir bakalım mı? Yeterince uzun yazdığımı düşünüyorum." cevabını vermişti. Zaha, bu paylaşımını kısa süre içerisinde silmişti.

Okan Buruk ne dedi?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında Zaha'nın paylaşımı için gelen sorunun ardından, "Oluyor ara sıra (Gülerek). Çok iyi bir insan. Kalbi çok temiz. İlk defa İngiltere'den dışarı çıktı. Belirli bir yere kadar önemli katkı verdi. Ben çok adil davrandığımı düşünüyorum forma konusunda. Çok adil davrandığımı, iyi oynayanın oynadığını düşünüyorum. Alanyaspor maçı vardı 7 tane Premier Lig oyuncusu kulübede bekliyordu. Herkesin yarıştığını net bir şekilde gösteriyor bu." ifadelerini kullanmıştı.