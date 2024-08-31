Wilfried Zaha'dan Galatasaray'a veda mesajı Galatasaray'ın Lyon'a kiraladığı Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı taraftarlara veda mesajı yayınladı.

Haber Merkezi

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da gün içerisinde Derrick Köhn’ün ardından bir ayrılık daha gerçekleşti.

Sarı-kırmızılı ekipte Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha, sezon sonuna kadar Fransa temsilcisi Lyon’a kiralandı.

GALATASARAY AYRILIĞI DUYURDU

Galatasaray’dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcumuz Dazet Wilfried Armel Zaha’nın 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda Olympique Lyonnais SASU ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Olympique Lyonnais SASU, şirketimize net 3.000.000 euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

"GALA AİLEME TEŞEKKÜR EDERİM"

Zaha, Lyon ile anlaşma imzalamasının ardından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı taraftarlara veda etti.

Zaha, Galatasaray formalı paylaşımında, "Gala aileme teşekkür ederim yakında görüşürüz. Zaha ailesinden sevgiler." ifadelerine yer verdi.

GALATASARAY KARİYERİ

Wilfried Zaha, Galatasaray formasıyla 43 karşılaşmada forma giydi. Bu maçlarda Zaha, 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.