Wilfried Zaha'dan kendisini eleştirenlere: Engellerim Galatasaray'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha, Konyaspor maçından sonra Instagram hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.

ensonhaber.com

Galatasaray'a geldiği günden bu yana inişli çıkışlı bir performans sergileyen Wilfried Zaha'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Fildişili futbolcu, 3-0 kazanılan Konyaspor maçının ardından Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

"Olumsuz yorum yapanı engellerim"

Kendisine sosyal medyadan olumsuz yorumlar yapan kullanıcılara yönelik bir paylaşım yapan Zaha, şu ifadeleri sarf etti;

Gelip olumsuz yorum yapan kişilere; Beni sevmiyorsan takip etme sosyal paylaşımlarıma yorum yapma.



Olumsuz konuşursan işini kolaylaştırmak için seni engelleyeceğim böylece bir daha aynı hatayı yapmayacaksın.

9 gole katkı

Wilfried Zaha, Galatasaray'ın Konyaspor'u 3-0 yendiği maçta 1 gol kaydetmişti.

31 yaşındaki futbolcu, bu sezon Parçalı formayla çıktığı 21 maçta 7 gol 2 asistle takımına katkı sağladı.