Wilfried Zaha'dan kendisini eleştirenlere: Engellerim
ensonhaber.com

Galatasaray'a geldiği günden bu yana inişli çıkışlı bir performans sergileyen Wilfried Zaha'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Fildişili futbolcu, 3-0 kazanılan Konyaspor maçının ardından Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

"Olumsuz yorum yapanı engellerim"

Kendisine sosyal medyadan olumsuz yorumlar yapan kullanıcılara yönelik bir paylaşım yapan Zaha, şu ifadeleri sarf etti;

Gelip olumsuz yorum yapan kişilere; Beni sevmiyorsan takip etme sosyal paylaşımlarıma yorum yapma.

Olumsuz konuşursan işini kolaylaştırmak için seni engelleyeceğim böylece bir daha aynı hatayı yapmayacaksın.

9 gole katkı

Wilfried Zaha, Galatasaray'ın Konyaspor'u 3-0 yendiği maçta 1 gol kaydetmişti.

31 yaşındaki futbolcu, bu sezon Parçalı formayla çıktığı 21 maçta 7 gol 2 asistle takımına katkı sağladı.