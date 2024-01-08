Wilfried Zaha'dan kendisini eleştirenlere: Engellerim

Galatasaray'a geldiği günden bu yana inişli çıkışlı bir performans sergileyen Wilfried Zaha'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Fildişili futbolcu, 3-0 kazanılan Konyaspor maçının ardından Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.
"Olumsuz yorum yapanı engellerim"
Kendisine sosyal medyadan olumsuz yorumlar yapan kullanıcılara yönelik bir paylaşım yapan Zaha, şu ifadeleri sarf etti;
Gelip olumsuz yorum yapan kişilere; Beni sevmiyorsan takip etme sosyal paylaşımlarıma yorum yapma.
Olumsuz konuşursan işini kolaylaştırmak için seni engelleyeceğim böylece bir daha aynı hatayı yapmayacaksın.
9 gole katkı
Wilfried Zaha, Galatasaray'ın Konyaspor'u 3-0 yendiği maçta 1 gol kaydetmişti.
31 yaşındaki futbolcu, bu sezon Parçalı formayla çıktığı 21 maçta 7 gol 2 asistle takımına katkı sağladı.
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