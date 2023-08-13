Wilfried Zaha'dan maç sonu paylaşım Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Zaha, Kayserispor ile 0-0 berabere kalınan maçın ardından paylaşımda bulundu. Yıldız oyuncu bir sonraki maçı dört gözle beklediğini söyledi.

Süper Lig'in ilk haftasında son şampiyon Galatasaray, Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Pozisyon açısından her ne kadar zengin bir maç olsa da skor anlamında kısır bir maç oynandı.

Galatasaray, rakibi Kayserispor ile 0-0 berabere kalarak 1 puana razı oldu.

Sarı-kırmızılılarda yeni transferler de kadroda kendine yer buldu. Maça yedek başlayan Wilfried Zaha, ikinci yarı sahaya çıktı.

Topla buluştuğu anlarda kalitesini gösteren Zaha, elinden geleni yaptı ancak Galatasaray, istenilen golü bir türlü bulamadı.

"Daha fazlasını yapabilmeyi istedim"

Wilfried Zaha, Kayseri maçı sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Zaha yaptığı paylaşımda,

"Maçta daha fazlasını yapabilmeyi istedim ancak kısa süre de olsa görev aldığım için mutluyum."

dedi.

"Bir sonraki maçı dört gözle bekliyorum"

Zaha ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Bir sonraki maçı, dört gözle bekliyorum."