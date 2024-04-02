Wilfried Zaha'dan Mauro Icardi sözleri: Aramızda sorun yok Sosyal medyada yayın yapan Wilfried Zaha, takım arkadaşı Mauro Icardi ile arasında problem olmadığını söyledi.

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Sosyal medyada aktif olan futbolcu Wilfried Zaha, takım arkadaşı Mauro İcardi ile arasında bir problem olmadığını açıkladı.

Fildişi Sahilli oyuncu, "Mauro ile birbirimizi sosyal medyada takip etmiyoruz diye niye aramızın kötü olduğunu düşünüyorsunuz?" ifadesini kullandı.

"Biz takım arkadaşıyız"

Zaha, İcardi ile aralarında herhangi bir sorun olmadığını vurgulayarak, "Bizim aramız gayet iyi, sosyal medyadan herkesi takip edemeyiz. Bu, aramızın iyi olmadığı anlamına gelmez. Biz takım arkadaşıyız!" şeklinde konuştu.

Galatasaray'da bu sezon 37 maça çıkan Zaha, 10 gol atıp 5 asist yaparak önemli bir performans sergiledi.