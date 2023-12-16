Wilfried Zaha'dan paylaşım: Kazananlar yalnızca kazanan değildir

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Galatasaray'ın sezon başında ezeli rakibi Fenerbahçe ile transfer yarışına girerek bonservissiz bir şekilde renklerine bağladığı yıldız isim Wilfried Zaha'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Fildişi Sahilli oyuncu, sosyal medya hesabından yüzünün kapalı olduğu fotoğrafı paylaştı.
Zaha yayınladığı gönderide şu ifadeleri kullandı:
Kazananlar yalnızca kazanan değildir. Her zaman kazanırlar ama asla pes etmedikleri için kazanırlar! Bunu unutmayın.
Paylaşım gündem oldu
31 yaşındaki hücum oyuncusunun yaptığı bu paylaşımı Galatasaraylı taraftarlar, beğeni yağmuruna tutarken, Zaha'nın tarzı sosyal medyada gündem oldu.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 18 karşılaşmaya çıkan Zaha, 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
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