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Wilfried Zaha'dan paylaşım: Kazananlar yalnızca kazanan değildir

Wilfried Zaha'dan paylaşım: Kazananlar yalnızca kazanan değildir Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Wilfried Zaha, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım gerçekleştirdi. Yüzünün kapalı olduğu bir fotoğrafı yayınlayan Zaha, "Kazananlar yalnızca kazanan değildir. Her zaman kazanırlar ama asla pes etmedikleri için kazanırlar! Bunu unutmayın" dedi.