Wilfried Zaha'dan sahalara geri dönüş sinyali! Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Wilfried Zaha, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Fildişi Sahilli oyuncu, sahalara geri dönüş sinyali verdi.

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Yaz transfer dönemini son derece hareketli bir şekilde geçiren Galatasaray, birçok yıldız futbolcuyu renklerine bağlamıştı.

Bu isimler arasında Wilfried Zaha da yer almıştı. İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Zaha, bedelsiz bir şekilde sarı-kırmızılı takıma transfer olmuş ve 3 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.

Galatasaray formasıyla NK Olimpija Ljubljana ve Kayserispor maçlarına çıkan Fildişi Sahilli futbolcu, sahada yalnızca 65 dakika kaldı. Yıldız isim, yaşadığı sakatlık nedeniyle diğer karşılaşmalarda süre almadı.

"Tünelin sonunda ışık belirdi"

30 yaşındaki futbolcu Instagram hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı. Takımdan uzak olan Zaha, idmandan bir fotoğrafını paylaşarak geri dönüşün sinyalini verdi.

Zaha, gönderisinde şu notu paylaştı: