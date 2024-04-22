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Wilfried Zaha'dan şaşırtan hareket! Yedek kulübesinde...

Wilfried Zaha'dan şaşırtan hareket! Yedek kulübesinde... Galatasaray, evinde Pendikspor'u 4-1 mağlup etti ve zirve yarışında hata yapmadı. Karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamlayan Wilfried Zaha, battaniyesini çekerek arkadaşlarıyla sohbet etti.