Wilfried Zaha'dan şaşırtan hareket! Yedek kulübesinde...

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Süper Lig'de Galatasaray, rakibi Pendikspor'u 4-1 yenerken Wilfried Zaha karşılaşmayı kulübede tamamladı.
4 maç sonra hocası Okan Buruk'tan forma alamayan 31 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu, üzerine sarı-kırmızılı battaniyesini çekerek kulübedeki arkadaşlarıyla sohbet etmeyi tercih etti.
İngiliz basınından çarpıcı sözler
Hafta içinde İngiliz basını, West Ham'ın ara transfer döneminde Zaha'yı istediğini ancak teknik direktörü David Moyes'un istemediğini yazmıştı.
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